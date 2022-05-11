التحالف الدولي ضد داعش.. مساعدة كاتب الدولة الأمريكي تقود وفدا إلى مراكش

2022-05-11 / 10:10
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ه بريس

تقود مساعدة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وفدا أمريكيا رفيع المستوى إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي ينعقد في مراكش غدا الأربعاء.

وذكرت الدبلوماسية الأمريكية، في بيان صحفي، صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن السيدة نولاند ستشارك في هذا الحدث الدولي “باسم كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكين”.

وينعقد هذا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الأول من نوعه بإفريقيا، بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وكاتب الدولة الأمريكي، السيد أنطوني بلينكن.

واضطر السيد بلينكن إلى إلغاء جميع تنقلاته بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد 19 الأسبوع الماضي، حيث يعقد كافة اجتماعاته بصيغة افتراضية.

ويضم الوفد الأمريكي المشارك في هذا الاجتماع، أيضا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

وسيركز هذا الحدث الدولي الهام، الذي سيشهد حضور ممثلي أزيد من 80 دولة ومنظمة دولية، على التحديات التي يفرضها الإرهاب بجميع أشكاله، وتموقع تنظيم داعش بالقارة السمراء.

وتأتي استضافة المغرب لهذا الاجتماع الدولي الهام، لتؤكد الثقة التي تحظى بها المقاربة المتفردة التي طورتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما يؤكد هذا الحدث الالتزام الثابت للمغرب بالتنسيق الوثيق مع شركائه لاستئصال التهديد الذي تشكله داعش، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذا التصدي للإرهاب والتطرف في القارة.

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