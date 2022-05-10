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الصحراء المغربية.. النيجر تشيد بجهود المغرب في إطار الأمم المتحدة

2022-05-10 / 21:45
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هبة بريس _ الرباط

جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، اليوم الثلاثاء بمراكش، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .

وأكد السيد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بمراكش، أن “النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة”.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.

يشار إلى أن القرار رقم 693، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي في القمة ال31 للاتحاد بنواكشوط (موريتانيا)، المنعقدة في يوليوز 2018، جدد التأكيد على أن تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة.

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