أخنوش: وضعنا إجراءات دقيقة لإنقاذ المقاولات من تداعيات الجائحة

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الحكومة عملت على البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات جائحة كورونا.

ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، ذكر أخنوش، قامت الحكومة بتصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بالقطاع الخاص، كما تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات .

وأضاف ذات المتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الحكومة خصصت 2 مليار درهم لانعاش القطاع السياحي وتعزيز تنافسيه و10 مليار درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات.

كما عملت الحكومة على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية للتخفيف من ارتفاع الاسعار وندرة المواد الأولية بالنسبة للمقاولات المتعاقدة في اطار الصفقات العمومية.

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