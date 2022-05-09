القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب محمد الخامس بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجرت الزيارة التي قامت بها لجنة التتبع لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فضائح من العيار الثقيل بعد أن تم الوقوف على حقيقة الملايير الضخمة التي صرفت على هاته المعلمة الرياضية دون أن يتغير حالها للأحسن بل زاد كارثية عن ما كان عليه في السابق.

و تفاجأ أعضاء لجنة التتبع التي كانت مرفوقة بمسؤولين عن جهاز الأمن الولائي و كذا ممثلي ناديي الرجاء و الوداد بمدينة مهجورة تحت المركب الرياضي محمد الخامس و بمرافق طالها الإهمال و النسيان و بالروائح النتنة التي زكمت أنوف الوفد الذي لم يقدر أعضاؤه على المكوث طويلا بعين المكان.

و كشفت الزيارة أن مرافق مركب محمد الخامس الذي صرفت عليه 22 مليار سنتيم لإصلاحه توجد في حالة سيئة جيدة، كما أن التجهيزات المتواجدة طالها الإهمال و الصدأ.

و في الوقت الذي ما تزال عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي و مجلسها لم يتخذا القرار النهائي بخصوص شركة “كازا إيفنت”، يبدو أن الأمر سيأخذ أبعادا أخرى و سيصل للقضاء بعد دخول أطراف ثانية على الخط.

و في هذا الصدد، قررت جمعية حماية المال العام بالمغرب وضع شكاية في الموضوع للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتعلق بشبهة التلاعبات و تبديد أموال عمومية بعد شكاية سالفة لم تأخذ مسارها الطبيعي، فضلا على التنسيق الذي تقوم به بعض جمعيات الأنصار لقطبي البيضاء لوضع شكايات مماثلة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن إصلاح مركب محمد الخامس كلف ميزانية تقدر ب 22 مليار، ساهمت وزارة الداخلية بنصيب 4 ملايير منها و جامعة الكرة بمليارين اثنين و وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحوالي 13 مليار ثم جماعة الدار البيضاء بثلاثة ملايير.

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