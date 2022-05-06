”ماتحضيش_طموبيلتي“… حملة ضد ابتزاز حراس السيارات وصمت المسؤولين
أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.
وانطلق هذا الهاشتاج بمجموعة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تسمى ب ”ضد مول جيلي صفر boycott moul gilet”، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بعدم قانونية حراس السيارات بالمغرب ودعوة وزارة الداخلية بمسؤوليها الترابين والأمنيين إلى السهر على تطبيق القانون وحماية المواطن المغربي من الابتزازات المستمرة التي يتعرضون لها من طرف هذه الفئة التي تضم في مجملها أصحاب السوابق القضائية.
ويأتي هذا الهاشتاج، رداً على جريمة القتل التي تعرض لها شاب في مقتبل العمر يوم عيد الفطر بمدينة فاس على يد حارس سيارات بعدما رفض الضحية دفع إتاوة ركن دراجته النارية بالشارع العام.
ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.
5 تعليقات
اللهم ان هذا،لمنكر اين وزير الذاخلية من كل هذه،الجراءم التي سببها هؤلاء الشمكارا،اصحاب الجيليات الصفراء المجرمين
مول الجيلي أصبح يهدد حياة كل مواطن .وجب على المسؤولين التدخل العاجل قبل فقدان حياة بريئة أخرى دنبها الوحيد عدم الرضوخ للإبتزاز.
كايدوزو عندهم بصفة دورية ياخذو النصيب ديالهم من الفلوس…. لا تنتظرو التغيير
مأساة ومضايقات وابتزاز وارهاب واكراه نعيشه في كل شبر في هذا الوطن اينما ذهبت ليلا ونهارا، وامام أعين السلطات ان لم نقل بتواطءها، واينما وقفت او توقفت حتى ولو كنت في سيارتك!!؟ كفى وكفى ثم كفى من هاته المهزلة المسماة “حراس السيارة”.
الدولة غير معنية انها فقد تجمع الضرائب والاتاوات المخالفات مالكم غير حق ين على دولة مسكينة هي ديرا ليباركينك باش ترزقو عبد الله مالكم حاسدينهم ديرو بحالهم