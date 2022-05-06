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”ماتحضيش_طموبيلتي“… حملة ضد ابتزاز حراس السيارات وصمت المسؤولين

2022-05-06 / 00:11
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هبة ب يس _ الرباط

أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ، :”#ماتحضيش_طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.

وانطلق هذا الهاشتاج بمجموعة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تسمى ب ”ضد مول جيلي صفر boycott moul gilet”، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بعدم قانونية حراس السيارات بالمغرب ودعوة وزارة الداخلية بمسؤوليها الترابين والأمنيين إلى السهر على تطبيق القانون وحماية المواطن المغربي من الابتزازات المستمرة التي يتعرضون لها من طرف هذه الفئة التي تضم في مجملها أصحاب السوابق القضائية.

ويأتي هذا الهاشتاج، رداً على جريمة القتل التي تعرض لها شاب في مقتبل العمر يوم عيد الفطر بمدينة فاس على يد حارس سيارات بعدما رفض الضحية دفع إتاوة ركن دراجته النارية بالشارع العام.

ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.

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