أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر كما تفعل مع إسرائيل

هبة بريس - وكالات

صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة في أثناء عودته من السعودية أن “تركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ذلك الذي تطوره مع إسرائيل”.

وأضاف أردوغان: “إن تركيا تسعى للصداقة لا العداء مع دول المنطقة، ونحن مستعدون لتطوير التعاون، وتركيا مستعدة لإقامة حوار مع مصر على غرار ما تقوم به مع إسرائيل، والنتائج الإيجابية يمكن أن تسهم في خطوات على أعلى مستوى”.

كما أشار أردوغان، إلى إن “أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام”، حسبما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

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