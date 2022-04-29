أمن الداخلة يفك لغز سرقات ويطيح بشخصين

2022-04-29 / 15:34
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفادت مصادر مطلعة ل هبة بريس الإلكترونية، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الداخلة، تمكنت بعد زوال يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بظروف الليل، التعدد واستعمال الكسر.

وأورد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، قد عاينت يوم 15 أبريل الجاري، تعرض محل تجاري للسرقة، والخاص ببيع الهواتف النقالة، حيث تم استهداف مبلغ مالي ومجموعة من الهواتف الذكية.

الأبحاث التقنية التي باشرتها المصلحة مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما اللذان إقترفا هذه السرقة، وإيقاف أحدهما وحجز ثلاثة هواتف نقالة متحصلة من عملية السرقة.

المصادر ذاتها أسرت، أنه تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته كاملة، وكذا كل من له ارتباط بهاته القضية.

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