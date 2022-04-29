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بجنيف.. استعراض مؤهلات المغرب أمام نخبة من الفاعلين الاقتصاديين

2022-04-29 / 10:20
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هبة بريس

تم تسليط الضوء على إمكانيات المغرب من حيث جاذبية الاستثمارات وتموقعه كقطب يتجه نحو إفريقيا، خلال لقاء جرى تنظيمه مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، بحضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات السويسريين.

وتميز هذا اللقاء، الذي نظم من قبل غرفة التجارة السويسرية في المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، حول موضوع “فوكوس المغرب” “Focus Maroc” بعروض تبرز الفرص التي تتيحها المملكة للمستثمرين، بما في ذلك الاستقرار السياسي والمؤسساتي، التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، الموقع الجغرافي الإستراتيجي عند مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا وتنوع الاقتصاد.

كما تطرق المتدخلون لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع نحو خمسين بلدا، والتي تسمح بالولوج إلى سوق يضم أزيد من مليار مستهلك، فضلا عن اعتماد استراتيجيات تمنح المستثمرين المزيد من الوضوح. وناقشوا أيضا الأساسيات الماكرو-اقتصادية المتينة للمغرب، بما في ذلك معدل النمو الإيجابي والتضخم المتحكم فيه.

وتم التركيز أيضا على تطوير البنيات التحتية ذات المعايير الدولية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وأداء القطب المالي للدار البيضاء.

وتوقف المتدخلون عند توجه المملكة كبوابة لولوج إفريقيا، مشيرين إلى أن الشركات المغربية حاضرة بقوة في مختلف القطاعات الإستراتيجية على مستوى القارة.

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تعليق واحد

  1. ما علينا الا ان نشجع على مثل هذه اللقاءات والمشاورات الطيبة التي تعود على وطننا الحبيب بالخير والفضل الكبير بحيث ستفتح فرصا ومجالات عديدة للشباب المغربي في العمل وتطوير مهاراته الله يبارك

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