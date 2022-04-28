الطريقة القادرية البودشيشية وزعت قفف رمضانية على الفئات المعوزة

هبة بريس : وجدة

بمناسبة شهر رمضان المبارك وعلى غرار السنوات الماضية قامت الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بتوزيع القفة الرمضانية على عدد من الفئات المعوزة، وشملت عملية التوزيع كافة تراب المملكة المغربية، مع التعاون مع مؤسسة الجمال فيما يخص إقليم بركان.

كما أن هذه العملية همت عددا من الدول الافريقية كمالي والنيجر ومصر ..، إضافة الى أوروبا بشراكة مع مؤسسة “وقف اوروبا” ، إضافة الى عدد من البلدان الأسيوية كالهند.

واتخذت هذه العملية التضامنية عدة نقاط توزيع منها كافة مقرات الطريقة بالمغرب إضافة للمحلات الكبرى للتسوق و بعض سلسلات متاجر المواد الغذائية.

وحسب المنظمين، فإن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الأدوار الاجتماعية التي عرفت بها الطرق الصوفية عبر التاريخ، التي تتجلى في نشر قيم الأخلاق والتسامح والتعاضد.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى، أن الطريقة القادرية البودشيشية “تحمل على عاتقها المسؤولية المجتمعية والواجب الإنساني الذي يحتم علينا جميعا مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم”.

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