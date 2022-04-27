الغاز الروسي

رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل

2022-04-27 / 21:19
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هبة بريس _ وكالات

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، شركات الاستيراد الأوروبية من أن تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل كما يريد الكرملين، يمثل انتهاكا للعقوبات.

وقالت للصحفيين إن ما لم يكن عقد الاستيراد محددا بالروبل، لا ينبغي على الشركات الأوروبية أن تذعن للضغط للدفع بالعملة الروسية.

وأضافت أنه “سيكون ذلك خرق للعقوبات، وبالتالي خطر على الشركات”.

وكانت الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز، الأربعاء، أن مجموعة غازبروم الروسية للطاقة “أوقفت بالكامل” إمدادات الغاز إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال.

وأعلنت غازبروم في وقت سابق وقف إمدادات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، بعد عدم حصولها على دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

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‫4 تعليقات

  2. روسيا تريد الدفع ان يتم بالعملة الروسية والبلدان الاروبية تمانع لان ذلك خرقا لقانون العقوبات وهاذا الصراع سيخلق ازمات على الصعيد الدولي

  4. روسيا حاليا لاتهتم لا والتصدير ولا بالايرادات هي منشغلة بغزو اكرانيا فقط

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