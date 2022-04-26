أبطاله فنانون مغاربة ويهود…صوفيا أغيلاس تنتج فيلما عالميا

2022-04-26 / 00:08
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

تحضر المنتجة صوفيا أغيلاس مفاجأة للجمهورين المغربي و اليهودي، و هي عبارة عن فيلم سينمائي مغربي يهودي، يجمع بين الثقافات وميكانيزمات المجتمع الذي يرتبط تاريخيا بالشعبين.

ودرست صوفيا مجالات الفنون الجميلة والمسرح والأزياء، وبدأت بعد ذلك كمديرة مشروع سنة 2012 ، في Gumus Productions في اسطنبول حيث عاشت هناك لمدة ست سنوات.

وقامت بتأسيس وإنشاء قسم الأحداث مع أول منظمة “ملكة جمال المغرب العربي” والتي ستتبعها العديد من عروض الأزياء في باريس.

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