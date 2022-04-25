برلماني: “أكثر من 10 آلاف طبيب و ممرض كيتعلمو الألمانية باش يخويو المغرب”

2022-04-25 / 13:28
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هبة بريس - الدار البيضاء

فجر أحد نواب المعارضة بمجلس النواب، اليوم، معطيات صادمة بخصوص وضعية قطاع الصحة ببلادنا بعدما أكد أن أكثر من عشرة آلاف طبيب و ممرض يتعلمون اللغات الأجنبية للهجرة.

و في مداخلة له أمام أنظار خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية ، أكد مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن ناقوس الخطر دق بالقطاع.

و قال ابراهيمي: “كل المراسيم التي تحدثت عنها الحكومة الحالية و تفتخر بتوقيعها وجدتها جاهزة من لدن الحكومة السابقة” ، مضيفا: “منين غتجيبو الفلوس باش تنزلو هاد ورش الحماية الاجتماعية”.

ولفت البرلماني السالف الذكر لوضعية الموارد البشرية بقطاع الصحة، قائلا: “كاين تسونامي ديال الأطباء و الممرضين غادي يمشيو لخارج المغرب، راهم دبا كيتعلمو في اللغة الألمانية و العدد قريب يوصل لعشرة ألاف إطار حسب آخر التقارير لي وصلاتنا”.

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