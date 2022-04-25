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صحيفة إسبانية: المغرب يكتشف “كنزا نفطيا” بمليارات الدولارات

2022-04-25 / 09:25
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هبة بريس

ذكرت صحيفة “موتورباسيون” الإسبانية، أن شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن التنقيب في الواجهة البحرية الأطلسية، اكتشفت حقلا نفطيا في حوض مدينة أكادير، تقدر قيمة احتياطياته بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة، أن “الاكتشاف كنز.. ويقع على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية ويمتد حوالي على مساحة 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي”.

وأضافت أن قيمة الاستكشاف “تقدر بحوالي 110 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2020، عندما بلغ 112 مليار دولار”.

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