الحكومة: أسعار زيوت المائدة لم ترتفع.. وسعر اللتر يبلغ 18 درهما

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الصور المتداولة بخصوص ارتفاع سعر زيت المائدة.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الأمر يتعلق بنوع معين من الزيوت التي تداولت صوره.

وأضاف بايتاس أن أثمان بقية الزيوت التي يستلهكها المغاربة لم ترتفع

وآخر ارتفاع سجل قبل شهر، مشيرا الى أن سعر اللتر الواحد من زيت المائدة يبلغ 18 درهما بشكل عام.

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