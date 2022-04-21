“سنطرال دانون” تطلق مبادرة “10000 فطور” بأفقر أحياء الدار البيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

في إطار مبادراتها التضامنية و المواطنة، و وعيا منها بروح العمل التضامني خاصة في شهر رمضان المبارك ، أطلقت “سنطرال دانون” عملية توزيع 10000 فطور لفائدة الفئات الأكثر احتياجا المنحدرين من الأحياء الهشة في الدار البيضاء.

هذه المبادرة التي تم تنظيمها بشراكة مع جمعية تضامن الأمل، تجسد وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، قيم “سنطرال دانون” فيما يتعلق بالمشاركة والقرب من الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في السياق الصعب الحالي الذي تمر منه غالبية الأسر المغربية.

و استنادا لمعطيات البلاغ ذاته، فيشارك في مبادرة “10000 فطور” متعاونو شركة سنطرال دانون، الذين تجندوا كمتطوعين في إعداد وتوزيع وجبات الفطور.

وفي هذا السياق، صرحت مريم عرباني مديرة التواصل لدى سنطرال دانون بأن “التضامن، وخاصة في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للأسر يمثل قيمة كبرى لسنطرال دانون، إذ يعكس التزام المجموعة ويجسد روح مشاركة العاملين بالشركة خلال هذا الشهر الكريم”.

و تأتي مبادرة “10000 فطور” بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التضامنية التي تطلقها سنطرال دانون على مدار السنة، بما في ذلك التبرع بمنتجات الحليب بالشراكة مع العديد من الجمعيات المنتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني.

و خلال سنة 2021 ، وزعت الشركة ما يعادل 6 مليون درهم من منتجات الحليب على شكل تبرعات للجمعيات، بينما في سنة 2020 ، ساهمت سنطرال دانون في صندوق كوفيد في إطار حملة التضامن الوطنية بمقدار 10 ملايين درهم.

و تعكس كل هذه المبادرات، وفق المصدر نفسه، التزام سنطرال دانون بإعطاء بُعد ملموس للمسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال الانصات إلى مجتمعاتها المختلفة في إطار مقاربة محلية ومستدامة في نفس الآن.

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