الصحراء المغربية.. دي ميستورا يعلن عن جولة إقليمية جديدة

هبة بريس

أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم قريبا بجولة إقليمية جديدة لمحاولة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وستجري هذه الجولة ما بعد نهاية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، أجاب ميستورا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت الجولة ستجري في الأسابيع أو الأشهر المقبلة بالقول: “لا، ونأمل أن تكون قريبا”.

هذا وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 20 أبريل، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

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