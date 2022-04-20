ترقية استثنائية لشرطي توفي في حادثة سير أثناء مزاولة مهامه بتمارة

هبة بريس _ الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية للشرطي الفقيد مقدم الشرطة علي الطايع العمل بولاية أمن الرباط، والذي توفي أثناء مزاولته لمهامه الأمنية نتيجة حادثة سير تسبب فيها أحد مستعملي الطريق كان يسير بسرعة مفرطة.

وتنفيذا لهذا القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فقد تمت ترقية الفقيد إلى درجة مقدم شرطة رئيس، بشكل مباشر واستثنائي تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني وذلك اعترافا بنكران الذات والتضحيات الجسام التي قدمها الفقيد، وكذلك امتنان لما برهن عليه من حس مهني متميز خلال أدائه امهماه المتمثلة في أمن الوطن والمواطنين.

وعلاوة على هذه الترقية الاستثنائية كلف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، المصالح الأمنية المركزية المعنية بتدبير المرواد البشرية والرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقيدم كل المسعدات اللازمة لعائلة الفقيد وذويه وتحمل نفقات الجنازة ، معربا عن تعازيه الحارة المشفوعة بالدعاء بالصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة المتمثلة في هيئة الأمن الوطني.

وكان الفقيد قد توفي يوم الاثنين المنصرم، متأثرا بإصابات بليغة ناتجة عن حادثة سير خلال اضطلاعه بمهام الدعم والإسناد لدوريات الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة.

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