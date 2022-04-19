وهبي: “شهادة السوابق تحرم النزلاء من ولوج سوق الشغل بعد نيلهم الحرية”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هناك إشكالا كبيرا يواجهه نزلاء المؤسسات السجنية بعد استنفاذهم مدة العقوبات الحبسية السالبة للحرية و هي حرمانهم من ولوج سوق الشغل نظرا لأن المشغل عادة ما يطلب شهادة السوابق القضائية.

و في هذا الصدد، أوضح وهبي خلال مداخلة له بمجلس المستشارين أن وزارته تعكف على إيجاد صيغ لحل هذا المشكل الذي يساهم في حرمان النزلاء السابقين بالسجون من حق دستوري و هو الشغل.

و شدد وزير العدل أن هناك عددا من المساجين يتحصلون على ديبلومات و شواهد مهنية من داخل المؤسسات السجنية، و كذا سيرتهم تكون حسنة و متميزة بالفضاءات الحبسية، و مع ذلك يحرمون من العمل بعد نيلهم الحرية لأن شهادة السوابق تدينهم.

و ختم وهبي مداخلته بأنه لا يمكن للسجين أن يؤدي طيلة حياته ثمن غلطة ارتكبها في وقت ما و عوقب بسببها بالسجن لفترات قد تكون طويلة، حيث أن حالة عديد السجناء صلحت و تغيرت بعد دخولهم السجن و بالتالي يفترض من الوزارة أن تحفزهم بتعديل القوانين المعمول بها حاليا.

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