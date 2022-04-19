ناقشا تعزيز العلاقات.. سفير المغرب في بانكوك يتباحث مع الوزير الأول التايلاندي

2022-04-19 / 10:08
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هبة بريس

أجرى سفير المغرب في تايلاند، عبد الرحيم رحالي، أمس الاثنين، مباحثات مع الوزير الأول التايلاندي، برايوت تشان- أو-تشا.

وتمحورت المباحثات حول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في أفق الاستفادة الكاملة من إمكانات موقعيهما الاستراتيجيين في آسيا وإفريقيا، وفق ما ذكرت سفارة المغرب لدى تايلاند في بيان.

وعقد الاجتماع بحضور أنوشا بوراباشيسري، نائب الكاتب العام للوزارة الأولى، وسارون شارونسوان، السفير- نائب الكاتب العام بوزارة الخارجية التايلاندية، وساكي نوبثايسون، نائب المدير العام لقسم جنوب آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا.

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