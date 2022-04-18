أخنوش: “لولا الإجراءات الحكومية لاتخذت الأسعار منحنيات رهيبة”
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بأنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.
وفي كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أشار أخنوش إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب رئيس الحكومة، فقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مشددا على أنه “لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.
على صعيد آخر، اعتبر السيد أخنوش أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.
وخلص إلى أن الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية.
18 تعليقات
ياك يالمرضي.
اعتقد ياسيد اخنوش ميزانية الفوسفاط ومشتقاته ستحل الأزمة الإقتصادية والمعيشية بالمغرب فهي تروة سميكة يتوفر عليها المغرب… فأين ذهبت وتبخرت هههههههههههه
لو تركت لاسامير ولم تقم (ببلوكاجها) لكان المغرب أفضل بكثير من السابق…
أي دعم تتحدثون عنه وأنتم تقومون بتدمير جيوبنا بالزيادات والتلاعبات والوعود الكاذبة ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
إذا كنت فعلا تحب الخبر للبلاد وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل يجب عليك ياسيد اخنوش ان توفي بعهودك تجاه هذه الطبقة الفقيرة التي لولاها لما كنت في هذا المنصب….
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات وفرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة .. ولحد الآن لم يجد عملا يناسبه؛ أعيد النظر في ملفاتكم حتى لا تقعوا في مازق لن تستطيعوا الخروج منه….
الحل بين يدي الحكومة لإنقاذ الموقف من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً …
ياسيد اخنوش في نظري للخروج من هذه الأزمة الإقتصادية يجب ان تكون هناك إستراتيجية واضحة كوضوح الشمس ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والوعود الملتزمة بها هكذا ستحل الأزمة الإقتصادية ويعيش المغرب في أحسن الظروف بكثير من السابق…
يجب على الحكومة الجديدة أن تكثر من الورشات والاستثمارات لخلق فرص عمل ووظائف للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا وبهذا تكون شيئا ما خففنا من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
نطالب بالتدخل العاجل للسيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني أن يراعي للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية؛ وأن يرفع من الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة تحل الوضعية والازمة الإقتصادية والمعيشية بالمغرب؛ والكل يستفيد….
لولم تكن سرقة اموال الشعب المغربي ذهبت هباءا منثورا وكانت النزاهة والمصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية لكان الأمر أحسن بكثير من السابق ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
من يؤدي الثمن ويتحمل المسؤولية بالمحاسبة والمصداقية والشفافية والوفاء والالتزام أسئلة تطرح ولا أحدا يجيب عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل ما يحصل لنا الآن نحن السبب الرئيسي لهذا لاننا لو حسمنا الأمر في البداية اي بمعنى : الإختيار المناسب الانتخابات الرئاسية والجماعية لما وصل إليه المغرب في هذه الوضعية الصعبة الراهنة حالياً….والفاهم يفهم هههههههههههه
صراحة حكومة لن تعرف التصرف مع الشعب المغربي بقراراتها التافهة وبسببها افلسنا والآن تقولون انكم ستسيطرون على الوضع الراهن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ولا أظن ذلك….
خير الكلام ما قل و دل إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .. الوضع الراهن أصبح لايبشر بالخير يجب على الحكومة أن تضع حلا مناسبا لهذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً..
يقول المثل المغربي مايحس بالمزود غير لمغبوط به وانتهى الكلام….
لو كانت المحاسبة المالية في الحكومة السابقة في الميزانية العامة للدولة لما وصل المغرب في هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي خلفتها لهب الأموال من طرف المفسدين الذين افسدوا البلاد ولهبوا اموالهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات ووعود كاذبة لم تلتلتزمون بها وفقدنا الثقة فيكم تريدون مصلحتكم فوق كل شيء المسكين يغرق ولا أحدا يقوم بانقاذه من هذا الغرق …. حسبنا الله ونعم الوكيل..لنا الله ونعم بالله العلي العظيم ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..