ارتفاع الأسعار.. أخنوش: “نتتبع ونراقب وسنتخذ إجراءات صارمة أمام أي تجاوز”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد عزيز أخنوش، على أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لمتابعة كل التطورات المرتبطة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرارها ضمانا للقدرة الشرائية للأسر للمغربية.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين لاستقرار الأسعار، مشيرا الى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون موضوع تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.

وأضاف أخنوش، أن حكومته تجاوبت مع نداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماليا حفاظا على استقرار أسعار النقل في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار النقل عالميا، كما ستتخذ التدابير الضرورية للحد من أثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

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