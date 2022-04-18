أخنوش: قلة التساقطات المطرية ستؤثر على الموسم الفلاحي الحالي

هبة بريس - الرباط

نقل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توقعات الحكومة بتأثير قلة التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي الحالي.

وقال أخنوش في كلمته في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022 والذي حددته في 80 مليون قنطار، الا أنه بفضل المجهودات المبذولة ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة “الخضر، الحوامض”.

وأكد أخنوش، على أن التساقطات المطرية الأخيرة ستساهم في الحفاظ على مستويات إنتاج الزراعات الربيعية والصيفية، والذي سيحافظ على تموينات الأسواق الداخلية والخارجية وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي. وفق قوله

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