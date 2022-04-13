اولاد التايمة : تفكيك عصابة إجرامية روعت مستعملي الطريق

2022-04-13 / 3:19 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن أولاد التايمة، التابعة للأمن الاقليمي لتارودانت، قد أحالت، اليوم الاربعاء 13 ابريل الجاري، على انظار الوكيل العام لدى جنايات أكادير، أفراد عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة متخصصة في اعتراض سبيل المارة بالطريق العمومي وتعريض حياتهم للخطر من خلال وضع متاريس و الرشق بالحجارة وحمل أسلحة بيضاء .

وذكرت نفس المصادر، أن عدد أفراد العصابة ( إثنان ) من دوي السوابق القضائية في السرقة، قبل أن يتطور نشاطهم الاجرامي الى وضع المتاريس في الطرقات العمومية، واقتناص الضحايا وتعريض حياتهم للخطر وسلب ممتلكاتهم باستعمال أسلحة بيضاء .

وكانت مصالح الشرطة القضائية باولاد التايمة، قد وجدت صعوبات في تحديد هوية أفراد العصابة بسبب الأقنعة، كما أن تحركاتهم كانت تتغير مسنعملين المجال الغابوي للمدينة من أجل الاختباء، لكن استمرار البحث مكن المصالح الأمنية من وضع يدها على أفراد العصابة التي تستهدف السائقين على مستوى مداخل المدينة .

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