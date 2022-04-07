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الحكومة عن ارتفاع الأسعار : “قلنا ليكوم المواد ستكون متوفرة لكن الأسعار سترتفع”

2022-04-07 / 3:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة عن ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “قلنا سابقا أنه لن يكون نقص في المواد الاساسية لكن سيكون ارتفاع في الأسعار، وهذه المسألة أكدتها الأحداث الدولية التي يعرفها العالم”.

وأضاف بايتاس قائلا “صحيح بلادنا بعيدة على المجال اللي فيه توترات إقليمية، لكن هذه حقيقة، هناك حرب في منطقة استراتيجية على مستوى تمويل العالم بمجموعة من المواد..، عدد من الدول تعرف ارتفاعا في الأسعار، كما أن عدد منها تعرف صعوبات في الحصول على مجموعة من المواد ونحن لن نعاني من المسألة الأخيرة”.

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