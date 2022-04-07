الحكومة عن ارتفاع الأسعار : “قلنا ليكوم المواد ستكون متوفرة لكن الأسعار سترتفع”
هبة بريس - الرباط
علقت الحكومة عن ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “قلنا سابقا أنه لن يكون نقص في المواد الاساسية لكن سيكون ارتفاع في الأسعار، وهذه المسألة أكدتها الأحداث الدولية التي يعرفها العالم”.
وأضاف بايتاس قائلا “صحيح بلادنا بعيدة على المجال اللي فيه توترات إقليمية، لكن هذه حقيقة، هناك حرب في منطقة استراتيجية على مستوى تمويل العالم بمجموعة من المواد..، عدد من الدول تعرف ارتفاعا في الأسعار، كما أن عدد منها تعرف صعوبات في الحصول على مجموعة من المواد ونحن لن نعاني من المسألة الأخيرة”.
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اللهم ارنا عجائب قدرتك في عبادك الظالمين والله سيكون حسابهم امام الله عسيرا يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حسبي الله ونعم الوكيل
منذ متى كان المسؤول المغربي له اهتمام بالطبقة الاكثر تضرر التحدث عن مشاريع تافهة وبرلمان مهرج ومسؤول متكبر اللهم احسن عون الانسان الفقير..
الاقتطاع من جيوب المواطن يطال راتبه الشهري ناهيك عن غلاء المعيشة وواجباته الماء والانارة والنظافة رغم انعدامها الخ هل من محاسب او رقيب..
الشعب يموت فقرا و قهرا و البرلمان أصبح مسرحا لتصفية الحسابات بين الأغنياء حسبي الله ونعم الوكيل للأسف هذا لا يبشر بالخير ..
المواطن البسيط لا احد يحمل همه او يفكر في مصلحته و هو دائما مسحوق و لا حول له ولا قوة إلا بالله و عند الله تلتقي الخصوم حسبنا الله و نعم الوكيل في كل معتد اصبح المواطن عاجز عن اثناء ضروريات الحياة ..
الزيادة في الأسعار في المواد الغذائية بشكل مخيف ،لماذا لايتم في زيادة الاجور للعمال أيضا.لاحول إلاّ قوة إلا بالله..
شيء طبيعي الاسعار ترتفع و سوف ترتفع أكثر عندما تلتقي السلطة بالمال فانتظر الأسوء و عندما تلتقي السلطة بالفقر فإنتظر الكارثة حسبنا الله ونعم الوكيل يجب مقاطعة كل ما إرتفع ثمنه ..
في الدول المتقدمة،الشعب هو الذي يحدد من يحكمه،او يسير شؤون بلده،و المواطن له الحق في الاحتجاج و المطالبة بحقوقه و الاعتراض على اي قرار لا يخدم الصالح العام ارتفاع الاسعار المواد الغذائية وكذا المحروقات..
ايها المسؤولين اتقوا الله في هذا الشعب الضعيف الذي لا حيلة له و لا قوة حرم من جودة التعليم والخدمات الصحية فرص الشغل واليوم تريدون حرمانه من لقمة عيش يقتاتها إن الله يمهل و لا يهمل رفقا بالمواطن المغربي و حذاري من ثورته و غضبه فقد تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه..
الحكومة تستدل بالوضع في الدول الأوروبية متى كان ذلك في صالحها، الآن رفعت كل الدول تقريبا اجراءات السفر، لماذا لا ترفع الحكومة كذلك جميع الإجراءات اسوة بباقي البلدان، اكاد اجزم ان هذه الحكومة تعرقل مصالح المواطنين بشكل متعمد، تريد أن تفرض سيطرتها على الشعب.
انهض يا شعب، تحملت ما يكفي من الذل و المهانة.
هناك عائلات تعيش تحت سقف الفقر توجب عليها مطالبة بما هو ابسط الاشياء لكي تبقى على قيد الحياة على الشعب ان يطالب بالحياة الكريمة و الاساسيات حق في السكن حق في التعليم الممتاز الفقير يمكننا القول انه على وشك الموت..
غلاء الاسعار يزداد يوما بعد يوم نحن نعلم أن مواد البترول من الغاز و البنزين انخفض مؤخراً في أغلب دول العالم لا سيما دول أوربا الا المغرب فهذا ليس مبررا تقنع به المواطن الضعيف حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الى اين يسير هذا البلد..
الحكومات في المغرب لا تعرف سوى الزيادة في كل شيء والشعب المسكين لا يعرف سوى الصبر تم الصبر ولكن إلى متى؟ الله أعلم…
سرقة ولصوص تعاقبوا منذ الاستقلال على الحكومة ونهبوا خيرات الدولة والله العظيم لا وطنية فيكم ولا غيرة لديكم على هذا الوطن الحبيب ولا على أبنائه…
ما دوركم اذا لم تقوموا بمراقبة الاسعار التي
ترتفع يوما بعد يوم الازمة الدولية، والمواطن غير قادر على تحمل هذه الأزمة ..
لماذا لا يتم الزياداة في الأجور بدل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية لتغطية عجز الدولة الذي تركتموه حسبي الله ونعم الوكيل..
يجب ان يتوقف هذا العبث الذي يحصل ويجب محاسبة من كان السبب حسبنا الله ونعم الوكيل على المغاربة يستنكرون هذه الاسعار المرتفعة يوميا..
مزانية كبيرة في المغرب تذهب في الرياضة وتقسيم الكعكة بينهم والمواطن البسيط يعاني الجوع والتهميش والقهر.
حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين..
لم نعد نتحمل هذه الاسعار الملتهبة التي القرن جيوب المواطنين المواطن لا يستطيع تسديد حاجياته اليومية البسيطة .. صرخة مواطنة
حداري يا حكومة الظلم والفساد من غضب الله وغضب الشعب أكبر فتنة هي الجوع عندما لا يجد المواطن حتى بما يسد به احتياجاته الأساسية فأنتم تلعبون بالنار الشعب مقهور من الزيادات في جميع المواد الغذائية وتركزون على التلقيح صراحة لا أفهم هدا العبت اتقو آلله في انفسكم وفي هدا الشعب..