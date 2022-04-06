قناة السادسة ترفع وتيرة بثها إلى 24 ساعة يوميا

هبة بريس

بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ /2022م، واستجابة لانتظارات متابعي قناة محمد السادس للقرآن الكريم داخل المغرب وخارجه، وتلبية لرغباتهم في التزود بمزيد من المعارف الدينية والعلوم الشرعية والثقافة الجمالية الروحية وفق ثوابتنا الدينية والوطنية الراسخة، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رفع مدة بث القناة السادسة من 14 ساعة حاليا إلى 24 ساعة بزيادة تصل إلى 10 ساعات من البث اليومي.

وللتذكير، فإن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدا السادس نصره الله كان قد أعطى الانطلاقة الفعلية لقناة محمد السادس للقرآن الكريم يوم الأربعاء 29 رمضان 1426 هـ الموافق لـ 02 نونبر 2005 م؛ حيث انطلقت القناة بـ 5 ساعات من البث يوميا، لتنتقل بداية سنة 2006 إلى 6 ساعات، ثم ارتفعت ساعات البث سنة 2008 إلى 10 ساعات، لتصير 12 ساعة سنة 2010، ثم لتبلغ 14 ساعة من البث اليومي سنة 2014.

وتأتي الزيادة اليوم في ساعات البث لتغطي 24 ساعة بغرض تحقيق مجموعة من المقاصد والأهداف التي تسعى المؤسسة لبلوغها منذ إنشائها، ومن هذه المقاصد:

– الحرص على التوفيق بين الأصول العامة للإسلام، من حيث كونه دينا منظما لحياة المغاربة، وبين الخيارات التي تقوم على أساسها الدولة المدنية بالمغرب؛

– ترقية العلم بالواجبات الدينية وفق الثوابت الدينية الوطنية، ونشر الثقافة الإنسانية العامة التي يحتاج إليها كل مواطن لتوسيع فهمه للدين كما أنزله رب العالمين؛

– الحفاظ على الأمن الروحي وإبراز خصوصية التدين المغربي القائم على أربعة اختيارات: إمارة المومنيين الحامية للملة والدين، والمذهب المالكي في الفقه، والعقيدة الأشعرية في أصول الإيمان، والتصوف السني في السلوك والتزكية؛

– تزكية السلوك العملي والذوق الروحي والجمالي في تلاؤم مع حضارتنا الراعية لقيم السلام والوئام والحرية والمسؤولية، تبعا لهدي القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة؛

– التعريف بالتراث الحضاري المتصل بالمساجد والزوايا والمدارس العتيقة.

وللإشارة، فإن هذا الارتفاع الذي تعرفه قناة محمد السادس للقرآن الكريم في وتيرة بثها لن يكون موسميا، مرتبطا بشهر رمضان المبارك فقط، بل يشمل أيام السنة كلها.

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