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روسيا تبحث مع المغرب “طرق جديدة” في التعاملات المالية

2022-04-04 / 5:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال السفير الروسي في الرباط، ان روسيا والمغرب يبحثان عن “طرق جديدة” في التعاملات المالية من أجل الحفاظ على التبادل التجاري الثنائي،

وافصح ذات المسؤول في تصريح لوكالة اسبانية ان ذلك سيقلل من تأثيرات العقوبات الغربية المُسلطة على موسكو بسبب اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.

وحسب ذات الوكالة فإن شوفايف قال بأن موسكو والرباط بإمكانهما التقليل من تداعيات العقوبية الغربية المفروضة على روسيا وتأثيراتها على المبادلات التجارية بين البلدين، عن طريق اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات مالية أخرى غير الدولار الأمريكي وعملة الاتحاد الأوروبي “الأورو”.

ووفق ما جاء على لسان السفير الروسي، فإنه “من الممكن مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية”، وبالتالي يُمكن للتبادل التجاري بين البلدين أن يستمر بالرغم من الصعوبات والعراقيل المرتبطة بالعقوبات الغربية”

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