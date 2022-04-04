من دبي.. مزور تبرز جاذبية المملكة من حيث البنية التحتية الرقمية

هبة بريس

شاركت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي احتضنتها دبي مؤخرا، وذلك في إطار زيارة عمل لدولة لإمارات العربية المتحدة.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مزور شاركت في افتتاح أشغال القمة، التي عُقدت يومي 29 و30 مارس 2022 تحت شعار “تشكيل حكومات المستقبل”، كما حضرت فعاليات افتتاح أشغال منتدى الإدارة الحكومية العربية بدبي، حيثُ شاركت في الجلسة التي نظمها المنتدى بعنوان “هل نحن جاهزون للقفزة الرقمية”.

وفي مداخلة لها، خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، يضيف البلاغ، ذكرت الوزيرة بجاذبية المملكة من حيث البنية التحتية الرقمية التي تتبوأ بفضلها المركز الثالث إفريقياً، والدور المحوري الذي يلعبه التحول الرقمي في التنمية السوسيواقتصادية بالمغرب.

كما تطرقت مزور للأهمية الكبرى التي توليها المملكة المغربية لتعزيز بنيته التحتية الرقمية وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار البلاغ إلى أن زيارة العمل هذه تخللتها لقاءاتٌ ثنائية جمعت الوزيرة بعدد من المسؤولين الإماراتيين، إذْ التقت بكل من عمر بن سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالإمارات العربية المتحدة، موضحا أن القاءٌ همَّ السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وبحسب المصدر ذاته فقد اتفق الطرفان على دراسة مشروع شراكة بين الوزارتين بالبلدين الشقيقين هدفُها بثُ دينامية جديدة في منظومة المقاولات الناشئة وتكوين الكفاءات المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما التقت مزور بوزيرة التطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات عهود خلفان الرومي، حيث تم تدارس آفاق التنسيق بين البلدين الشقيقين وتعزيزه في رقمنة الخدمات العمومية، وهي المناسبة التي أتاحت لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة استلهام ما حققته نظيرتها الإماراتية في هذا المجال. وفي نفس السياق عقدت السيدة مزور جلسة العمل مع حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية.

وذكر البلاغ أن الوزيرة كانت مرفوقة بكل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وممثلين عن وزارة العدل، مبرزا أنه تم خلال هذ اللقاء مناقشة مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه إمارة دبي خلال العقدين الماضيين وهو ما حقق نسبة رضا من قبل المواطنين فاقت 90 في المائة، خاصة فيما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية.

واستعرضت هيئة دبي الرقمية ، خلال هذا اللقاء، التطبيق الشامل لخدمات المدينة “دبي الآن”، وهو التطبيق الموحد للخدمات الحكومية في دبي الذي يقدم أكثر من 120 خدمة ذكية من أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة.

كما عقدت الوزيرة لقاءً ثنائيا مع رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية بجمهورية أذربيجان ألفي مهدييف، تم خلاله مناقشة فرص التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال رقمنة الخدمات العمومية الذي قطعت فيه أذربيجان أشواطاً كبيرة، واطلعت السيدة مزور خلال هذ اللقاء على خدمة “شبكة الخدمات والتقييم بأذربيجان” (ASAN Xidmat)، التي تقدم الخدمات للمواطنين وتسهل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية عبر آلية “الشباك الوحيد”. وبهذه المناسبة، قامت الوزيرة بزيارة جناح أذربيجان في إكسبو 2020 دبي.

وحرصاً منها على تشجيع مبادرات المؤسسات المغربية المشاركة في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، زارت السيدة مزور رواق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي شاركت في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2022 بدبي. وشكلت الزيارةُ فرصة لتدارس سُبل الترويج للمملكة كوجهة مفضلة للمستثمرين في المجال الرقمي.

كما حضرت الوزيرة ندوة نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء في إطار أيام سوق الرساميل المغربية التي تمثل الهدف منها في تسليط الضوء على جاذبية الأسواق المالية بالمملكة ،خصوصاً لدى المستثمرين الأجانب.

وأشار البلاغ إلى ان زيارة العمل، التي قادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى دولة الإمارات، في الفترة الممتدة من 28 إلى 31 مارس 2022 ، كانت فرصة لبحث آفاق الشراكات، حيث تمت برمجة زيارات عمل بين البلدين لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، معتبرا أنها ترجمةٌ لمتانة وعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

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