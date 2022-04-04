الملك يبرق ماكي سال: “متمنياتنا للشعب السنغالي بمزيد التقدم والرخاء”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية لماكي سال، عن تهانئه الحارة، مشفوعة بمتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والهناء، وللشعب السنغالي بمزيد التقدم والرخاء، مشيدا بالمجهودات المتميزة التي ما فتئ الرئيس السنغالي يبذلها في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلاده .

ومما جاء أيضا في برقية الملك “إن علاقات التعاون التاريخية ومتعددة الأوجه والأبعاء التي تربط المملكة المغربية وجمهورية السنغال لتجسد بجلاء رؤيتنا المشتركة بشأن التعاون جنوب-جنوب. وفي هذا الصدد أجدد لفخامتكم عزمي الأكيد على مواصلة وتعزيز عملنا المشترك من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.

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