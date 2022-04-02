في الصورة عبد المالك سلال

الوزير الأول السابق سلال: “أطلب من النظام الجزائري اعدامي..المحاكمات سببت لي مرضا خطيرا”

2022-04-02 / 8:11 مساءً
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هبة بريس - متابعة

طالب الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال، باعدامه في ساحة “الشهداء” عوض الاستمرار في محاكمته بحسب ما نقلته مصادر اعلامية جزائرية وصفت حالة سلال بالمتعبة والمتدهورة .

وقالت المصادر ذاتها ” أن سلال بدا متعبا جدا ونطق بعبارات مؤثرة حينما قال: “المحاكمات تتوالى علي سيدي الرئيس… أدوني لساحة الشهداء واحكموا علي بالإعدام باش نتهنى.. بصح ما تمرمدونيش.. فهذه المحاكمات سببت لي مرضا خطيرا في القلب”.

ويتابع عبد المالك سلال في قضايا فساد ثقيلة اتهم بارتكابها في فترة اشرافه على الوزارة الاولى في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة .

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