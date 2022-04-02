زيلينسكي: موسكو زرعت ألغاماً بمناطق انسحبت منها في الشمال

2022-04-02 / 5:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجنود الروس بزرع ألغام في شمال أوكرانيا أثناء انسحابهم أو طردهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف في كلمة مصورة بثت اليوم السبت، أن الجنود الروس في شمال البلاد يغادرون ببطء ولكن بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أنه في بعض الأماكن يتم طردهم بالقتال. وفي أماكن أخرى يتخلون عن المواقع بأنفسهم، دون تقديم أي دليل على تصريحاته.

كذلك، زعم أن القوات الروسية “تقوم بتلغيم كل هذه الأراضي. والمنازل والمعدات وحتى جثث القتلى”.

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