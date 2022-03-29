معالجة 287 ملفا استثماريا بقيمة 4، 5 مليار درهم بجهة فاس مكناس

هبة بريس

عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لفاس مكناس 287 ملفا استثماريا برسم 2021، بمبلغ إجمالي يناهز 48، 5 مليار درهم، وبتوقع إحداث حوالي 13 ألف منصب شغل.

وأفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، صدر في ختام مجلسه الاداري السادس، أنه تمت الموافقة على 201 مشروع، أي 72 في المائة من المشاريع، مضيفا أنه تم عقد 55 اجتماعا للجنة خلال السنة المنصرمة بمتوسط لأمد المعالجة بلغ 9، 8 أيام مقابل 130 يوما كمتوسط وطني سنة 2019.

وكان المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار قد انعقد أمس الاثنين برئاسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، وتمحور حول عرض حصيلة الأنشطة والمنجزات خلال 2021.

وأطلق المركز مؤخرا بوابة جديدة بثلاث لغات تقدم باقة من الخدمات الالكترونية لمواكبة المستثمرين وتسهيل المساطر في مختلف مراحل تنزيل المشاريع.

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