واشنطن تنوه بريادة المغرب المعترف بها في مجال العمل المناخي

هبة بريس

نوهت الويات المتحدة، الاثنين، بالالتزام “الواضح” للمغرب لفائدة الطاقات المتجددة، معتبرة أن المملكة تستحق كل الثناء بالنظر إلى ريادتها المعترف بها في مجال العمل المناخي.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بلاغ بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى المغرب، أن التزام المملكة ببلوغ 52 في المائة من حجم القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة بحلول 2025 يظل أمرا “مذهلا، يتعين على العالم أن يأخذه بعين الاعتبار”.

وذكرت الدبلوماسية الأمريكية أن “المغرب يعد رائدا في الانتقال نحو الطاقات المتجددة والعمل المناخي”، مبرزة أن “الطاقات المتجددة أصبحت تمثل 45 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء”.

وأضافت أن المغرب “يعمل ليضاهي التزام الحكومة الأمريكية ببلوغ صافي صفر كربون بحلول عام 2050”.

وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية أن “المغرب والولايات المتحدة واعيان بالأهمية البالغة للعمل سويا لمكافحة أزمة المناخ”، مشيرة إلى أن أحد الانشغالات الرئيسية للمغرب في مجال المناخ ترتبط بندرة المياه، وذلك بالنظر إلى توقعات بانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الجفاف.

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