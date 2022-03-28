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طقس الإثنين.. سماء غائمة وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

2022-03-28 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، نزول أمطار ضعيفة أو جد خفيفة بغرب الواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة خلال الصباح.

و ابتداء من الظهيرة، سيصبح الطقس غائما جزئيا وممطرا بكل من الريف والسايس والأطلسين الكبير و المتوسط والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية و الوسطى، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الوسطى و الجنوبية، مع هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والأطلس و الجنوب الشرقي للبلاد.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط، ما بين 10 و15 درجة بكل من السهول الشمالية و الوسطى والساحل المتوسطي والجنوب الشرقي للبلاد. و ستكون ما بين 14 و19 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بالشمال الشرقي للبلاد و بالمناطق الداخلية، بينما ستكون في انخفاض ملموس بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين العرائش وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

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