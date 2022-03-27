62 جريمة قتل في يوم واحد تدفع السلفادور لاعلان حالة الطوارئ

هبة بريس - وكالات

وافق برلمان السلفادور على فرض حالة الطوارئ بعد أن سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى عشرات جرائم القتل المرتبطة بالعصابات في يوم واحد.

وقالت الشرطة إن 62 جريمة قتل وقعت السبت، في يوم دام لم تشهده البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1992.

وتقيد القوانين الجديدة الحق في التجمع، وتسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي ومراقبة الاتصالات.

وفي العام الماضي، سجلت الدولة التي تعاني من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة 1140 جريمة قتل، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا.

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