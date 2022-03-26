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قمة دبلوماسية تاريخية بمشاركة المغرب والامارات والبحرين ..بلينكن يصل إسرائيل

2022-03-26 / 10:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مساء السبت، في مستهل جولة تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.

كان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس في استقبال بلينكن لدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون الدولي ، حيث كتب نيدس في تغريدة على تويتر: “لدينا الكثير من الاجتماعات الهامة غدا”.

ويجتمع وزراء خارجية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في اسرائيل، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه “بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل”.

وأضافت: “يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية”.

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‫24 تعليقات

  2. أظن الاعتراف الإسباني تجاه الصحراء المغربية ليس مفاجئ للعالم وإنما هي عملية طاكتيكية سياسية من أجل مصلحتها ومصلحة إسرائيل وأمريكا لايريدون الخير للمسلمين….

  4. جاء ليعطي الاوامر لتسيير القطيع في المنطقة ، العالم يعلم ان حكام الشرق الأوسط والمغرب العربي هم حكام فقط على شعوبهم المقهورين ،اما بالنسبة لامريكا وما يسمى إسرائيل هم دمم

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