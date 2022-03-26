قمة دبلوماسية تاريخية بمشاركة المغرب والامارات والبحرين ..بلينكن يصل إسرائيل

هبة بريس - الرباط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مساء السبت، في مستهل جولة تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.

كان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس في استقبال بلينكن لدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون الدولي ، حيث كتب نيدس في تغريدة على تويتر: “لدينا الكثير من الاجتماعات الهامة غدا”.

ويجتمع وزراء خارجية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في اسرائيل، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه “بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل”.

وأضافت: “يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية”.

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