قمة دبلوماسية تاريخية بمشاركة المغرب والامارات والبحرين ..بلينكن يصل إسرائيل
هبة بريس - الرباط
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مساء السبت، في مستهل جولة تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.
كان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس في استقبال بلينكن لدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون الدولي ، حيث كتب نيدس في تغريدة على تويتر: “لدينا الكثير من الاجتماعات الهامة غدا”.
ويجتمع وزراء خارجية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في اسرائيل، يومي الأحد والاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه “بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل”.
وأضافت: “يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية”.
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المجموع 12 آراء
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24 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله
من المتوقع ان ينجم الاجتماع على التوقيع على عدة اتفاقيات تخدم مصالح البلدان وتقوي من علاقات التعاون والشراكة قي ما بينها
رأيي كراي أي مغربي حر ؛ نحن لا نريد وضع أيدينا مع ايدي الإسرائيليين في أي قمة كيفما كان نوعها وسياستها….
أي قمة تتحدثون عنها البشرية تموت في الحروب المدمرة التي دمرت الإقتصاد العالمي وشردت العديد من الأسر المتضررة بهذه الحروب التي تركت بصمة حزينة على قلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المغرب يكون سباقا في أي قمة إسرائيلية ؛ على العلم أن إسرائيل وأمريكا لاتريد سوى مصلحتها فوق كل شيء….
تعتبر بالنسبة للمغرب هذه القمة الإسرائلية ؛ قمة تاريخية واستراتيجية واضحة وجيدة في حل المشاكل السياسية التي تتظمن قضايا المجتمع المغربي حالياً بالاخص قضية الصحراء المغربية وكذا قضية فلسطين التي لحد الآن لم يجدوا لها تفسيرا كاملا وحل سليم يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال وحكرة وابتزازات من طرف الصهيونين…
إنها قمة ديبلوماسية تسير على خطى إسرائيلية وامريكية التي شارك فيها المغرب والإمارات والبحرين… من أجل التوصل إلى اتفاقات وحلول ترضي الجميع…..
إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكين لزيارة إسرائيل إلى الضفة الغربية اعطت صورة مثاليه وخطوة فاجات بعض المحللين السياسيين….
إن هذه القمة الإسرائلية التاريخية والديبلوماسية شهدت اتفاقات قيام إسرائيل بتعزيزي العلاقات الدبلوماسية مع الامارات والبحرين والمغرب….
المشكل الكبير هو أن إسرائيل غير مستعدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين؛ التي دمروها نفسيا وماديا ومعنويا…..
اعتقد ان هذه الاتفاقات أولية ستجعل إسرائيل القصوى؛ والعظمى إذ حددت اجتماعات ديبلوماسية منتظمة للدول الأعضاء.
إن هذه القمة الإسرائلية التاريخية والديبلوماسية ستعطي قفزة كبيرة إلى توسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى….
إسرائيل وأمريكا دولتان تريدان مصلحتهما فوق كل شيء ويردان السيطرة على العالم بأكمله….
كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية؛ ان بلكين سيسعى خلال رحلته إلى النقاشات حول الحرب الأوكرانية والروسية وستكون مبادرة جديدة ورئية دينامية إيجابية استراتيجية تستهدف الاستقرار السياسي…
إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريد به الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل السيطرة السياسية على المجتمع العربي…………
امريكا واسرائيل ستحرك النفس في المجتمعات العربية والغربية تستهدف المصالح فقط…
إن التدخلات الخارجية والدول العربية بشان الحرب على الروسية الأوكرانية لتهدئة الأوضاع السياسية…
إن السكوت على حقوقنا المشروعة في قضية الصحراء المغربية سيؤدي بنا إلى الرجوع إلى الصفر….
هل الجزائر ستشارك في هذه القمة الإسرائلية التاريخية والديبلوماسية على العلم أن الانزاعات السياسية قائمة بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية هههههههههههه.
ياسيد بوريطة الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس وضع يدك مع إسرائيل وأمريكا التي تعرف سوى مصلحتها فقط..فهي مجرد خطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم بأكمله……