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قمة دبلوماسية تاريخية بمشاركة المغرب والامارات والبحرين ..بلينكن يصل إسرائيل

2022-03-26 / 10:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مساء السبت، في مستهل جولة تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.

كان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس في استقبال بلينكن لدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون الدولي ، حيث كتب نيدس في تغريدة على تويتر: “لدينا الكثير من الاجتماعات الهامة غدا”.

ويجتمع وزراء خارجية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والبحرين، والمغرب، في اسرائيل، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه “بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل”.

وأضافت: “يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية”.

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‫24 تعليقات

  4. أي قمة تتحدثون عنها البشرية تموت في الحروب المدمرة التي دمرت الإقتصاد العالمي وشردت العديد من الأسر المتضررة بهذه الحروب التي تركت بصمة حزينة على قلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل.

  5. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المغرب يكون سباقا في أي قمة إسرائيلية ؛ على العلم أن إسرائيل وأمريكا لاتريد سوى مصلحتها فوق كل شيء….

  6. تعتبر بالنسبة للمغرب هذه القمة الإسرائلية ؛ قمة تاريخية واستراتيجية واضحة وجيدة في حل المشاكل السياسية التي تتظمن قضايا المجتمع المغربي حالياً بالاخص قضية الصحراء المغربية وكذا قضية فلسطين التي لحد الآن لم يجدوا لها تفسيرا كاملا وحل سليم يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال وحكرة وابتزازات من طرف الصهيونين…

  7. إنها قمة ديبلوماسية تسير على خطى إسرائيلية وامريكية التي شارك فيها المغرب والإمارات والبحرين… من أجل التوصل إلى اتفاقات وحلول ترضي الجميع…..

  8. إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكين لزيارة إسرائيل إلى الضفة الغربية اعطت صورة مثاليه وخطوة فاجات بعض المحللين السياسيين….

  9. إن هذه القمة الإسرائلية التاريخية والديبلوماسية شهدت اتفاقات قيام إسرائيل بتعزيزي العلاقات الدبلوماسية مع الامارات والبحرين والمغرب….

  14. كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية؛ ان بلكين سيسعى خلال رحلته إلى النقاشات حول الحرب الأوكرانية والروسية وستكون مبادرة جديدة ورئية دينامية إيجابية استراتيجية تستهدف الاستقرار السياسي…

  19. هل الجزائر ستشارك في هذه القمة الإسرائلية التاريخية والديبلوماسية على العلم أن الانزاعات السياسية قائمة بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية هههههههههههه.

  20. ياسيد بوريطة الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس وضع يدك مع إسرائيل وأمريكا التي تعرف سوى مصلحتها فقط..فهي مجرد خطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم بأكمله……

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