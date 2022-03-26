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البيضاء.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 16 طنا من الأكياس البلاستيكية

2022-03-26 / 12:25 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 25 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و48 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بحيازة وترويج 20 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية بحي عمر ابن الخطاب بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل شقة يستغلانها لتخزين هذه المادة المحظورة عن حجز ميزان إلكتروني وكمية مهمة من هذه الأكياس بلغ مجموع وزنها 16 طنا و840 كيلوغرام.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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