الصورة من الارشيف

بولندا تطالب بإقليم كالينينغراد الروسي

2022-03-25 / 11:19 مساءً
0

تعالت الأصوات مجددا في الأوساط السياسية والعسكرية البولندية مطالبة بمقاطعة كالينينغراد الروسية، باعتبارها “أرضا بولندية”.
ونقلت صحيفة Do Rzeczy عن القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك قوله عبر قناة سوبر إكسبرس التلفزيونية “إن الأمر يستحق إثارة قضية كالينينغراد التي في رأيي أرض بولندية”.

وهذا ليس أول تصريح لسكشيبتشاك عن المنطقة الروسية، إذ أطلق العام الماضي على منطقة كالينينغراد اسم “البوابة إلى بحر البلطيق والأراضي البولندية”، كما طرح وصفا تصوريا لـ”الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي” في هذه المنطقة.

حينذاك، اعتبر مجلس الدوما الروسي هذا البيان غير ودي وفي غير محله ووقته، وحث حاكم المنطقة أنطون علي خانوف، سكشبتشاك على التوقف عن التخيل و”محاولة العودة إلى العصر الحجري”.

وأشار إلى أنه في وقت من الأوقات الجنود السوفييت هم من ساعدوا في تحرير بولندا من النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن منطقة كالينينغراد، هي جيب روسي منفصل عن أراضي البلاد، يطل على بحر البلطيق في أقصى غرب روسيا.

وحتى 4 يوليو 1946، كانت المدينة تحمل اسم كونيغسبيرغ، وكانت عاصمة لمقاطعة بروسيا الشرقية الألمانية، قبل أن يجري تغيير اسمها إلى كالينينغراد عام 1946 بعد هزيمة ألمانيا النازية على يد الجيش الأحمر، لتصبح أرضا روسية إلى الأبد

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون تسعير روسيا غازها بالروبل يتعارض مع العقود الموقعة

ماكرون تسعير روسيا غازها بالروبل يتعارض مع العقود الموقعة

2022-03-25 / 10:22 مساءً
Photo of واشنطن لا تستبعد أن تدعم بكين موسكو

واشنطن لا تستبعد أن تدعم بكين موسكو

2022-03-25 / 9:47 مساءً
Photo of ماكرون: فرنسا واليونان وتركيا تعتزم إجلاء المدنيين عن ماريوبول

ماكرون: فرنسا واليونان وتركيا تعتزم إجلاء المدنيين عن ماريوبول

2022-03-25 / 9:17 مساءً
Photo of بوتين يوقع قانونا يجرّم ناشري “الأكاذيب”

بوتين يوقع قانونا يجرّم ناشري “الأكاذيب”

2022-03-25 / 9:02 مساءً
Photo of رئيس وزراء أوروبي يرد على انتقادات لتجنبه المشاركة في الحرب الأوكرانية

رئيس وزراء أوروبي يرد على انتقادات لتجنبه المشاركة في…

2022-03-25 / 8:53 مساءً
Photo of رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: المغرب رائد في مجال الهجرة

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: المغرب رائد في مجال…

2022-03-25 / 8:03 مساءً
Photo of باريس تستدعي السفير الروسي بعد نشره رسوما كاريكاتورية “غير مقبولة

باريس تستدعي السفير الروسي بعد نشره رسوما كاريكاتورية “غير…

2022-03-25 / 7:39 مساءً
Photo of هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

2022-03-25 / 6:50 مساءً
Photo of إسبانيا توقف تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق لواشنطن

إسبانيا توقف تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق لواشنطن

2022-03-25 / 6:33 مساءً
Photo of هولندا تفتح سجونها للاجئين الأوكرانيين

هولندا تفتح سجونها للاجئين الأوكرانيين

2022-03-25 / 4:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق