الصورة من الارشيف

بوتين يوقع قانونا يجرّم ناشري “الأكاذيب”

2022-03-25 / 9:02 مساءً
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، قانونا يعاقب بالسجن حتى 15 عاما ناشري “المعلومات الكاذبة” عن أعمال موسكو في الخارج، في إجراء قمعي إضافي للتحكم في المعلومات عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وينص القانون الذي بات ساريا بعد توقيع بوتين على معاقبة من “ينشر معلومات يعلم بأنها خاطئة بوصفها معلومات صادقة” حول “أنشطة لهيئات الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”.

وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاما إذا تبين أن “المعلومات الكاذبة أدت إلى عواقب خطيرة”.

ويأتي هذا القانون ليتمم قانونا آخر تم اقراره بداية آذار/مارس وينص على السجن حتى 15 عاما بحق من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي.

وتحظر السلطات الروسية انتقاد العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا، وتبرر البروباغندا الروسية العملية بأن أوكرانيا يسود فيها نظام نازي وأن تخليصها من الحكومة الديمقراطية المقربة للغرب يشكل هدفا نبيلا

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