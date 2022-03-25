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باريس تستدعي السفير الروسي بعد نشره رسوما كاريكاتورية “غير مقبولة

2022-03-25 / 7:39 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، السفير الروسي في باريس، بعد نشره على حسابه على تويتر رسوما كاريكاتورية اعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أنها “غير مقبولة”.

وقالت الخارجية الفرنسية “نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا” لكن هذا “السلوك غير ملائم على الإطلاق”، في إشارة خصوصا إلى رسم كاريكاتوري يظهر الأوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز إلى الولايات المتحدة.

وأثار إجماع الدول الأوروبية ومنظماتها الإقليمية على التنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا، موسكو.

وتنتقد آلة الدعاية الروسية كل من يناقض رؤيتها، داخليا وخارجيا، وتضعه في خانة “الخيانة” و”العداء”.

والأربعاء، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئناف النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو، الملزمة بالامتثال للاتفاقية الأوروبية حتى 16 سبتمبر، وذلك بعد أن علقت ذلك الأسبوع الماضي.

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‫3 تعليقات

  1. سبحان الله حلال عليكم وحرام على المسلمين وما بالكم عندما تسيؤون الى نبينا محمد ( ص)برسوماتكم وتقولون حرية الرأي كدلك هنا فانها حرية الراي وحرية الرسم

  2. رغم عدم تاييدنا لهذه الحرب فان الحقيقة التي يعرفها العالم هي ان امريكا تقود اوروبا وتسعى للسيطرة عليها اولا قبل الانتقال الى جهات اخرى والسيطرة الامريكية على اوروبا تبدأ من الاقتصاد وها هو الغاز الامريكي بداية .

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