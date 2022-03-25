ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تقدم نصائح لاستهلاك أقل للوقود

2022-03-25 / 4:11 مساءً
2
هبة بريس

أطلقت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، حملة توعوية حول النجاعة الطاقية في النقل، من أجل تقليل الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار الوقود في المضخات.

وأبرزت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن “هذه الحملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الكثير من المواطنين جراء ارتفاع أسعار الوقود، من خلال الاعتماد على بعض الطرق السهلة، التي من شأنها التقليل من الاستهلاك إلى ما يقارب 30 في المائة، بفضل القيادة الصديقة للبيئة”.

وأشارت إلى أن “القيادة الصديقة للبيئة هي سلوك يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير، باعتماد طريقة قيادة أكثر مرونة، من خلال حفاظ المستخدمين على مركباتهم أو توقع رحلاتهم”.

وفي هذا السياق دعت الوكالة جميع مستخدمي المركبات إلى اتباع مجموعة من الخطوات لتقليل فاتورة الوقود الخاصة بهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بتبني سياقة استباقية، من خلال تجنب ما أمكن استعمال الفرامل واحترام إشارات المرور، بالإضافة إلى السياقة بوتيرة معتدلة وتجنب الرفع المفاجئ للسرعة، وتخفيض السرعة والحفاظ قدر الإمكان على سرعة ثابتة .

وتشمل هذه الارشادات أيضا، اعتماد السرعة المثالية للمحرك، المتمثلة في حوالي 2000 دورة في الدقيقة لمركبات الديزل، و2500 دورة في الدقيقة لمركبات البنزين.

كما دعت الوكالة مستخدمي المركبات إلى تغيير مبدل السرعة قدر الإمكان للسير بالسرعة المناسبة، وإيقاف المحرك عند كل التوقفات القصيرة (أكثر من 30 ثانية)، والتحقق بشكل دوري من ضغط الإطارات، مشيرة في هذا السياق إلى أن نقص الهواء في الإطار يؤدي إلى الزيادة في استهلاك الوقود بأكثر من 10 في المائة.

من جهة أخرى، دعت الوكالة إلى الحرص على اقتناء إطارات ذات جودة طاقية عالية من صنف ( Bو A )، والحرص على الصيانة الدورية للعربة، مبرزة أن قلة الصيانة يمكن أن تزيد من استهلاك الوقود بأكثر من 10 في المائة.

وتنصح الوكالة أيضا بعدم تسخين المحرك في حالة توقف العربة، وتجنب السرعة والمحرك مازال باردا.

وفي السياق ذاته، دعت الوكالة إلى إعطاء الأولوية للنقل العمومي مثل الترام وحافلات النقل الحضري والقطار أو حافلات التنقل بين المدن، بالإضافة إلى مشاركة السيارات للتنقل، مما من شأنه المساعدة في التقليل من الازدحام بالمدن وتجنب الضغط الناتج عن وقوف السيارات.

وبالنسبة للأشخاص المقبلين على شراء السيارات، تنصح الوكالة بمراعاة نسبة استهلاكها للوقود قبل عملية الشراء .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في عز الأزمة..مجلس المستشارين يشتري 11 سيارة بنصف مليار سنتيم!!

في عز الأزمة..مجلس المستشارين يشتري 11 سيارة بنصف مليار…

2022-03-25 / 6:22 مساءً
Photo of وزير الفلاحة يحل بالحاجب ومكناس لتتبع تنزيل برامج تنموية

وزير الفلاحة يحل بالحاجب ومكناس لتتبع تنزيل برامج تنموية

2022-03-25 / 5:45 مساءً
Photo of بركان .. “الرقمنة في خدمة المواطن” محور فعاليات الدورة 02 لمنتدى المجتمع الرقمي

بركان .. “الرقمنة في خدمة المواطن” محور فعاليات الدورة…

2022-03-25 / 5:10 مساءً
Photo of تسجيل 77 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 77 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-25 / 4:43 مساءً
Photo of بنسعيد يتباحث مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

بنسعيد يتباحث مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

2022-03-25 / 4:22 مساءً
Photo of أمن سلا يحدد هوية شخص ظهر في فيديو يستعرض سلاحا ناريا

أمن سلا يحدد هوية شخص ظهر في فيديو يستعرض…

2022-03-25 / 3:29 مساءً
Photo of أمن البيضاء يكشف تفاصيل فيديو “اعتداء شخص على الشرطة بالسب”

أمن البيضاء يكشف تفاصيل فيديو “اعتداء شخص على الشرطة…

2022-03-25 / 1:40 مساءً
Photo of أمطار مارس تُنعش ما بقي من آمال للفلاحين

أمطار مارس تُنعش ما بقي من آمال للفلاحين

2022-03-25 / 12:22 مساءً
Photo of الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج الرباط ضمن التراث العالمي

الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج الرباط ضمن…

2022-03-25 / 12:15 مساءً
Photo of تقديم سعيدة العلمي أمام محكمة البيضاء

تقديم سعيدة العلمي أمام محكمة البيضاء

2022-03-25 / 12:03 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق