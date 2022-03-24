الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

هبة بريس _ وكالات

أعلن الكرملين، الخميس، أن وزير الدفاع الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تطورات النزاع في أوكرانيا، منهيا التساؤلات حول غياب سيرغي شويغو عن المشهد العام منذ أسبوعين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن “شويغو قدم تقريرا عن العملية العسكرية الخاصة” خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.

وكان بيسكوف قد نفى في مؤتمر صحفي التكهنات الإعلامية حول الحالة الصحية للوزير الذي لم يظهر علنا منذ نحو أسبوعين.

وقال المتحدث إن “وزير الدفاع لديه الكثير ليفعله الآن… إنه ليس الوقت المناسب للقيام بنشاط إعلامي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أن محادثة هاتفية جرت بين سيرغي شويغو ونظيره الأرميني سورين بابيكيان.

وقالت الوزارة أن الوزيرين “ناقشا الوضع الراهن في الإقليم والمناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ مهامها”.

كان شويغو كثير الظهور على شاشات التلفزة، وخصوصا مع فلاديمير بوتين في رحلات منتظمة إلى إقليم تايغا السيبيري حيث يقودان مركبات رباعية الدفع ويشربان الشاي أو يجمعان الفطر

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