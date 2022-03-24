الصورة من الارشيف

الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

2022-03-24 / 9:45 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الكرملين، الخميس، أن وزير الدفاع الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تطورات النزاع في أوكرانيا، منهيا التساؤلات حول غياب سيرغي شويغو عن المشهد العام منذ أسبوعين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن “شويغو قدم تقريرا عن العملية العسكرية الخاصة” خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.

وكان بيسكوف قد نفى في مؤتمر صحفي التكهنات الإعلامية حول الحالة الصحية للوزير الذي لم يظهر علنا منذ نحو أسبوعين.

وقال المتحدث إن “وزير الدفاع لديه الكثير ليفعله الآن… إنه ليس الوقت المناسب للقيام بنشاط إعلامي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أن محادثة هاتفية جرت بين سيرغي شويغو ونظيره الأرميني سورين بابيكيان.

وقالت الوزارة أن الوزيرين “ناقشا الوضع الراهن في الإقليم والمناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ مهامها”.

كان شويغو كثير الظهور على شاشات التلفزة، وخصوصا مع فلاديمير بوتين في رحلات منتظمة إلى إقليم تايغا السيبيري حيث يقودان مركبات رباعية الدفع ويشربان الشاي أو يجمعان الفطر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا…

2022-03-24 / 10:31 مساءً
Photo of مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

2022-03-24 / 9:25 مساءً
Photo of روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

2022-03-24 / 8:12 مساءً
Photo of بريطانيا.. حكم نهائي في قضية الأميرة هيا وبيان من حاكم دبي

بريطانيا.. حكم نهائي في قضية الأميرة هيا وبيان من…

2022-03-24 / 7:48 مساءً
Photo of زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

2022-03-24 / 12:53 مساءً
Photo of بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات عليه

بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات…

2022-03-24 / 11:08 صباحًا
Photo of ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

2022-03-24 / 10:42 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

2022-03-24 / 9:46 صباحًا
Photo of ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

2022-03-23 / 11:25 مساءً
Photo of وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها نحو أوروبا

وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها…

2022-03-23 / 10:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق