أخنوش: ننوه بجهود وحكمة الملك وتدبيره المحكم للملفات الدبلوماسية

هبة بريس - الرباط

في كلنته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أشاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، المُتضَمَّنة في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس الحكومة، بجهود وحكمة جلالة الملك، وتدبيره المحكم للملفات الدبلوماسية.

وأضاف أخنوش، أن هذا التدبير المحكم يسمح لنا اليوم بتحقيق خطوات متقدمة في العديد من الملفات.

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