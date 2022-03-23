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ميناء طنجة ..وصول 3 سفن تابعة لحلف “الناتو” للمشاركة في مناورات مع البحرية الملكية

2022-03-23 / 8:34 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

وصلت اليوم الاربعاء 24 مارس الجاري ، لميناء طنجة ، 3 سفن تابعة لحلف “الناتو ” للمشاركة في مناورات عسكرية تحمل اسم “SeaGuardian” مع البحرية الملكية .

وكشف منتدى “فار ماروك” المتخصص في اخبار القوات المسلحة الملكية ان الامر يتعلق بسفن تابعة لحلف الناتو رست بميناء طنجة المدينة حيث ينتظر ان تشارك في المناورات العسكرية التي تعد من الأهم والأصعب للقوات العسكرية الأوروبية لأنها تخاض في ظروف استثنائية ومناطق واسعة.

وتجري القوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية مع نظيرتها الفرنسية، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تحمل اسم «الشركي 2022» بمنطقة الرشيدية من فاتح إلى 25 مارس الجاري، وذكر البلاغ أنه تم تنفيذ أعمال التخطيط لهذا التدريب، بشكل مشترك، بين المسؤولين العسكريين في البلدين، منذ شتنبر الماضي، في فرنسا والمغرب، مبينا أن «الشركي 2022» هو تمرين عسكري مشترك يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي. تحمل اسم “SeaGuardian” مع البحرية الملكية .

وكشف منتدى “فار ماروك” المتخصص في اخبار القوات المسلحة الملكية ان الامر يتعلق بسفن تابعة لحلف الناتو رست بميناء طنجة المدينة حيث ينتظر ان تشارك في المناورات العسكرية التي تعد من الأهم والأصعب للقوات العسكرية الأوروبية لأنها تخاض في ظروف استثنائية ومناطق واسعة.

وتجري القوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية مع نظيرتها الفرنسية، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تحمل اسم «الشركي 2022» بمنطقة الرشيدية من فاتح إلى 25 مارس الجاري، وذكر البلاغ أنه تم تنفيذ أعمال التخطيط لهذا التدريب، بشكل مشترك، بين المسؤولين العسكريين في البلدين، منذ شتنبر الماضي، في فرنسا والمغرب، مبينا أن «الشركي 2022» هو تمرين عسكري مشترك يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي

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