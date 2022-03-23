مادلين أولبرايت

وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

2022-03-23 / 8:22 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، بعد معاناة مع المرض

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وولدت مادلين كوربل أولبرايت فى 15 مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

كما كانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية، وتسلمت المنصب في 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 يناير 2001

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