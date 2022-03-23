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لأول مرة.. الناتو يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا

2022-03-23 / 8:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أربعة أسابيع من الحرب في أوكرانيا، بينما حرمت استماتة الأوكرانيين، موسكو من تحقيق نصر خاطف سعت إليه.

وعلى سبيل المقارنة، فقدت روسيا حوالي 15 ألف جندي في أفغانستان على مدى 10 سنوات.

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، وما نشرته روسيا، عمدا أم بغير عمد، والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة.

وتحدث المسؤول لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعها حلف شمال الأطلسي.

وعندما أطلقت روسيا العنان لغزوها في 24 فبراير في أكبر هجوم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بدا من المرجح أن تسقط الحكومة الأوكرانية بسرعة.

لكن مع وصول الحرب أسبوها الرابع، يبدو أن موسكو غارقة في حملة عسكرية طاحنة، مجهولة النتائج حتى الآن.

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