عبد النباوي يؤكد أهمية الرقمنة لما توفره من نجاعة وسرعة في الأداء القضائي
محمد عبد النباوي

لتعزيز التعاون ..عبد النباوي يتباحث مع وزير العدل العراقي

2022-03-23 / 7:37 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزير العدل بجمهورية العراق، السيد سالار عبد الستار محمد، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالبلدين، فضلا عن التركيز على التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وكذا علاقات التعاون بين السلطات في تدبير الإدارة القضائية عبر هيئة مشتركة.

كما تم التأكيد على الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل التجارب والخبرات، بما يخدم منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.

وفي تصريح للصحافة، قال عبد الستار محمد إن هذه المباحثات تطرقت إلى توسيع آفاق وأواصر التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية والقضايا الجزائية والتبليغات القضائية والمسائل المدنية.

وبعد أن أشاد بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، عبر وزير العدل العراقي عن الرغبة في إقامة علاقات تعاون بين السلطات القضائية في البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون بين وزارتي العدل العراقية والمغربية.

يشار إلى أن سالار عبد الستار محمد يقوم، والوفد المرافق له، بزيارة إلى المملكة من 22 إلى 25 مارس الجاري، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

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