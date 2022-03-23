زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي: أوكرانيا تدافع عن حريتها وحرية أوربا

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الدمار في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد يذكر بما حدث خلال الحرب العالمية.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تستهدف المرافق الصحية في البلاد، مشيراً إلى أن أوكرانيا تدافع عن حريتها وحرية أوروبا.

وتشهد ماريوبول حصاراً روسياً منذ أسابيع، حيث باتت على شفير الهاوية، بحسب ما أكد مسؤولون أوكرانيون.

كما غرقت منذ أكثر من يومين في حرب شوارع ضارية، بعد منحها مهلة روسية حتى يوم الاثنين من أجل الاستسلام، إلا أنها رفضتها.

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